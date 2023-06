A Sra. Antônia Saidel

Faleceu no dia 31/05/2023 às 21h35min em São Carlos-SP com 81 anos de idade.

Deixa familiares e amigos.

Seu sepultamento dar-se-á no dia 01/06/2023 às 15h30min saindo o féretro do Memorial Jardim da Paz, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

