Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

O Sr. Osvaldo Torres

( Conhecido como Chacrinha)

Faleceu no dia 21/05/2023 às 16h40min em São Carlos-SP com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosemeire Padovan Torres, os filhos Ana Dulce, Leide Ane, Walter Igor, os familiares e amigos.

Seu sepultamento dar-se-á no dia 22/05/2023 às 15h30min no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

