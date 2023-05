Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

A Sra. Marisa Cristina de Deus

Faleceu no dia 13/05/2023 às 16h22min em São Carlos-SP com 64 anos de idade.

Era solteira, deixa os familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 14/05/2023 à partir das 9h15min e o sepultamento dar-se-á às 11h15min, saindo o féretro da Av. Salgado Filho,289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também