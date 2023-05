Grupo Matriz informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

O Sr. Cícero Clementino dos Santos

Faleceu no dia 12/05/2023 às 10h38min em São Carlos-SP com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Luiza, o filho Adailton, os enteados Maria José, Célia,Giovaneide, Joseildo, Josenildo, Juraci, Josineide, Rosineide, os demais familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 13/05/2023 à partir das 07h e o sepultamento dar-se-á às 10h15min, saindo o féretro do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

