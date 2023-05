Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

O Sr. Orlando Soares Elias.

Faleceu no dia 07/05/2023 às 11h56min em São Carlos-SP com 63 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos Felipe,Lucas,Júnior,Rebeca, Michele, Thiago( in memoriam), familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 08/05/23 à partir das 13h e o sepultamento dar-se-á às 17h, saindo o féretro do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



