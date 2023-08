Crédito: arquivo pessoal

A Sra. Magna Ap. Vita dos Reis.

Faleceu no dia 22/08/2023 às 11h47min em São Carlos-SP com 40 anos de idade.

Deixa os filhos Matheus, Stefani, Luiz Henrique, Emanuele, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para as 07h do dia 24/08/2023, no Memorial Jardim da Paz na Avenida Antônio Milgiato, 1500 Cidade Aracy e o sepultamento às 11h15min, saindo o féretro em cortejo às 10h45min para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

