(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

01 Out 2025 - 06h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr, Luiz Carlos Estival,  na cidade de São Carlos-SP/ no dia 30/09/2025, nascido no dia 13/02/1954 aos 71 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 01/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Sra. Sueli Macera Estival .

Deixa seus filhos ,Gabriel, Higor demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 01/10/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Luiz Carlos Barbosa
Obituário16h07 - 30 Set 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Luiz Carlos Barbosa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário11h18 - 30 Set 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário09h45 - 30 Set 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h40 - 29 Set 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário08h57 - 28 Set 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias