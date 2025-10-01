Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr, Luiz Carlos Estival, na cidade de São Carlos-SP/ no dia 30/09/2025, nascido no dia 13/02/1954 aos 71 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 01/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Sra. Sueli Macera Estival .

Deixa seus filhos ,Gabriel, Higor demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 01/10/2025 às 13:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP

