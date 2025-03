terezinha -

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Sepultamento está previsto para as 10:00 horas do dia 01/03/2025.

Faleceu em 28/02/25 na cidade de São Carlos-SP, os Gêmeos recém nascidos Gabriel e Noah com 0 anos de idade.

Os corpos serão trasladados para Ibaté-SP.

Deixa seus pais Vitor, Gleice ,demais familiares e amigos.

O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Ibaté /SP.

Leia Também