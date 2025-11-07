Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do Sr. Francisco Poderoso

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Francisco Poderoso, na cidade de Ibaté-SP no dia 07/11/2025, nascido no dia 20/11/1938 aos 87 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 08/11/2025 no velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Tereza Angelica Poderoso.

Deixa seus filhos Mara, Hilson, Edson, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 08/11/2025 às 13:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

