sexta, 07 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do Sr. Francisco Poderoso

07 Nov 2025 - 16h07
Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do Sr. Francisco Poderoso -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.  Francisco Poderoso, na cidade de Ibaté-SP no dia 07/11/2025, nascido no dia 20/11/1938 aos 87  anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 08/11/2025 no velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com  Tereza Angelica Poderoso.

Deixa seus filhos Mara, Hilson, Edson, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 08/11/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Últimas Notícias