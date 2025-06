Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Antonio Aparecido Biasioli, na cidade de Ibaté/SP no dia 07/06/2025, nascido no dia 21/12/1947, aos 76 anos de idade.

O inicio do velório está previsto para o dia 08/06/2025 às 09:30 hs.

Era viuvo .

Deixa seu irmão Silvio e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 08/06/2025 às 13:30hs, saindo do velório Municipal de Ibaté/SP, para o cemitério de Ibaté/SP.

Leia Também