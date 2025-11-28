(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Wilson Batista Gomes

28 Nov 2025 - 16h34Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Wilson Batista Gomes -
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.Wilson Batista Gomes,na cidade de São Carlos-SP no dia 28/11/2025, nascido no dia 04/01/1961aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30  no dia 29/11/2025 no  velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.
 
Era casado com Maria de Lourdes Batista Gomes.
 
Deixa seus familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 29/11/2025 às 14:30hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h12 - 28 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota o falecimento de Marcos Antônio Prado
Obituário09h20 - 28 Nov 2025

Funerária São Carlos informa nota o falecimento de Marcos Antônio Prado

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h23 - 28 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário16h34 - 27 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h19 - 27 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias