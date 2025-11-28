Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Wilson Batista Gomes

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.Wilson Batista Gomes,na cidade de São Carlos-SP no dia 28/11/2025, nascido no dia 04/01/1961aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 29/11/2025 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casado com Maria de Lourdes Batista Gomes.

Deixa seus familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 29/11/2025 às 14:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.