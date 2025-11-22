Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Valdevino Pereira

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.Valdevino Pereira,na cidade de São Carlos-SP no dia 22/11/2025, nascido no dia 10/05/1953 aos 72 anos.

O inicio do velório está marcado as 15:30 no dia 22/11/2025 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casado com Neuza de Godoi Pereira.

Deixa seus filhos Ademir, Cludemir, Adenilson, Marcio, José Luiz, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 16:20hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.