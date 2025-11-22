(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Valdevino Pereira

22 Nov 2025 - 12h01Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.Valdevino Pereira,na cidade de São Carlos-SP no dia 22/11/2025, nascido no dia 10/05/1953 aos 72 anos.
 
O inicio do velório está marcado as 15:30  no dia 22/11/2025 no  velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.
 
Era casado com Neuza de Godoi Pereira.
 
Deixa seus filhos Ademir, Cludemir, Adenilson, Marcio, José Luiz, demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 16:20hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

