Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Miguel Satoshi Hanhu Turi

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o Inicio do Velório está previsto para as 11:00 horas do dia 22/05/2023 no Memorial Grupo Vida.

Faleceu em 22/05/2023 na Cidade de São Carlos –SP O Menino Miguel Satoshi Hanhu Turi, nascido no dia 26/02/2021 com 2 anos de idade.

Deixa seus Pais Renata Sayuri Hanhu, Orlando Turi Neto, e seus demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 22/05/2023 saindo do Memorial Grupo Vida 14:45 hrs para o Cemitério Municipal de São Carlos-SP.

