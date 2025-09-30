Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Luiz Carlos Barbosa

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Luiz Carlos Barbosa, na cidade de Araraquara/SP no dia 30/09/2025, nascido no dia 12/04/1965 aos 60 anos. O velório está marcado das 14:00 às 18:00 no dia 01/10/2025 velório São Pedro de São Paulo/SP.

Seu corpo será trasladado para São Paulo/SP.

Era casado com Maria Izabel Vendrame Barbosa .Deixa seu filho Lucas Alberto Barbosa, demais familiares e amigos.

Seu corpo será cremado no dia 01/102025, no crematório Vila Alpina em São Paulo/SP.

