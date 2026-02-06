Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de José Carlos da Silva Florentino

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Carlos da Silva Florentino na cidade de Ibaté-SP-no dia 05/02/2026, nascido no dia 07/07/1947 aos 78 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 06/02/2026 no velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Vera Lúcia Alves Florentino.

Deixa seus filhos Maria, Diomar, Andreia, Adriana, Luiz Carlos, Luciana, Lucimara demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 06/02/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério -Ibaté/SP.

