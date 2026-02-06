(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de José Carlos da Silva Florentino

06 Fev 2026 - 08h23Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Carlos da Silva Florentino na cidade de  Ibaté-SP-no dia 05/02/2026, nascido no dia 07/07/1947 aos 78 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 06/02/2026 no velório municipal  de Ibaté/SP.
 
Era casado com Vera Lúcia Alves Florentino.
 
Deixa seus filhos Maria,  Diomar, Andreia,  Adriana, Luiz Carlos, Luciana, Lucimara demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 06/02/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal  de Ibaté/SP, para o Cemitério -Ibaté/SP.

