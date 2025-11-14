(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de João Erivan de Freitas

14 Nov 2025 - 17h18Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. João Erivan de Freitas, na cidade de Ibaté-SP no dia 14/11/2025, nascido no dia 09/05/1951 aos 74 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 15/11/2025 no velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com  Ana Lucia Taveira de Freitas.

Deixa seus filhos Elisiana, Elias,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 15/11/2025 às 14:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
 

