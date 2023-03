Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Iebel Garcia Silva

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS INFORMA:

Obs.; seguindo a autorização da prefeitura municipal de São Carlos o Inicio da despedida está previsto para as 20:30 horas até às 21:30 do dia 22/03/2023 no Memorial Grupo vida, em seguida será trasladado para Minas Gerais.

Faleceu em 22/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, o Sr Iebel Garcia Silva (funcionário público do SAAE São Carlos)nascido no dia 17/06/1981 com 41 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para São João Batista da Glória-MG.

Era Casado com a Sra. Silvana Pereira Dias.

Deixa seus Filhos Maria Júlia, Iebel Júnior, João Vitor,Ana Laura e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 23/03/2023 saindo do velório municipal de São João Batista do Glória -MG ás 08:00 horas para o Cemitério Municipal São João Batista Do Glória-MG.

