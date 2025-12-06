(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Francisca Silva Lima

06 Dez 2025 - 08h13Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Francisca Silva Lima,na cidade de Araraquara no dia 05/12/2025, nascida no dia 06/03/1992 aos 33 anos. O inicio do velório está marcado as 08:00  as 10:00 no dia 06/12/2025 no  velório Almeida em Araraquara/SP.

Será trasladada para Vargem Grande - MA

Deixa seu filhoTheo gerrard da Silva. demais familiares e amigos.

Será trasladada para Vargem Grande- estado do Maranhão. 

O sepultamento dar-se no dia 07/12/2025 às 14:00hs, saindo do  velório de Vargem Grande -MA, para o Cemitério Municipal de Vargem Grande - MA.

