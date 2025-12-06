Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Francisca Silva Lima

06 Dez 2025 - 08h13 Por Da redação

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Francisca Silva Lima,na cidade de Araraquara no dia 05/12/2025, nascida no dia 06/03/1992 aos 33 anos. O inicio do velório está marcado as 08:00 as 10:00 no dia 06/12/2025 no velório Almeida em Araraquara/SP.

Será trasladada para Vargem Grande - MA

Deixa seu filhoTheo gerrard da Silva. demais familiares e amigos.

Será trasladada para Vargem Grande- estado do Maranhão.

O sepultamento dar-se no dia 07/12/2025 às 14:00hs, saindo do velório de Vargem Grande -MA, para o Cemitério Municipal de Vargem Grande - MA.

