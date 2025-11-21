(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Claudio Cesar da Silva

21 Nov 2025 - 10h24Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Claudio Cesar da Silva -
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Claudio Cesar da Silva, na cidade de Franca-SP no dia 21/11/2025, nascido no dia 26/01/1955 aos 70 anos. Seu corpo será transladado para Igarapava/SP
 
O inicio do velório está marcado as 17:00 no dia 21/11/2025 no velório municipal de Igarapava/SP.
 
Era casado com  Antônia Martins Ferreira Silva.
 
Deixa seus filhos André,Aline, seu neto Ruan, demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 9:00hs, saindo do Velório Municipal de Igarapava/SP, para o Cemitério Municipal de Igarapava/SP.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h54 - 21 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário17h40 - 20 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Dorinaldo Moura de Lima
Obituário17h40 - 20 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Dorinaldo Moura de Lima

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário13h58 - 19 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h05 - 19 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias