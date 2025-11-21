Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Claudio Cesar da Silva

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Claudio Cesar da Silva, na cidade de Franca-SP no dia 21/11/2025, nascido no dia 26/01/1955 aos 70 anos. Seu corpo será transladado para Igarapava/SP

O inicio do velório está marcado as 17:00 no dia 21/11/2025 no velório municipal de Igarapava/SP.

Era casado com Antônia Martins Ferreira Silva.

Deixa seus filhos André,Aline, seu neto Ruan, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/11/2025 às 9:00hs, saindo do Velório Municipal de Igarapava/SP, para o Cemitério Municipal de Igarapava/SP.