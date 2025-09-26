Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Armando Roberto Pinto Junior aos 26 anos

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do jovem Armando Roberto Pinto Junior na cidade de Rio Claro/SP no dia 26/09/2025, nascido no dia 11/08/1999 aos 26 anos.
O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 27/09/2025 velório municipal de Ipeúna/SP.
Seu corpo será trasladado para Ipeúna/SP.
Era solteiro.Deixa seu pai Armando Roberto Pinto, sua mãe Ana Cláudia da Costa Bueno, Irmãos Jaqueline , Jeferson e Luisa, cunhada(o)s, sobrinho (a)s, tia(o)s, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 27/09/2025 às 14:00hs, saindo do Velório Municipal de Ipeúna/SP, para o Cemitério Municipal de Ipeúna/SP.