sexta, 26 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Armando Roberto Pinto Junior aos 26 anos

26 Set 2025 - 17h30Por Jessica Carvalho R.
Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Armando Roberto Pinto Junior aos 26 anos -

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do jovem Armando Roberto Pinto Junior na cidade de Rio Claro/SP no dia 26/09/2025, nascido no dia 11/08/1999 aos 26 anos.

O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 27/09/2025 velório municipal  de Ipeúna/SP.

Seu corpo será trasladado para Ipeúna/SP.

Era solteiro.Deixa seu pai Armando Roberto Pinto, sua mãe Ana Cláudia da Costa Bueno, Irmãos Jaqueline , Jeferson e Luisa, cunhada(o)s, sobrinho (a)s, tia(o)s, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 27/09/2025 às 14:00hs, saindo do Velório Municipal de Ipeúna/SP, para o Cemitério Municipal de Ipeúna/SP.

 

