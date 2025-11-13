(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Arlindo Moura Filho

13 Nov 2025 - 08h23Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Arlindo Moura Filho, na cidade de São Carlos-SP no dia 12/11/2025, nascido no dia 13/08/1965 aos  60 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00  no dia 13/11/2025 no velório municipal  de Ibaté/SP.
 
Era casado Zilda Moura.
 
Deixa seus filhos Rosineia, Gilmar,Carlos, Netos,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 13/11/2025 às 16:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

