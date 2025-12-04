(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Ana Carolina Ferreira dos Santos

04 Dez 2025
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra . Ana Carolina Ferreira dos Santos na cidade de São Carlos-SP no dia 03/12/2025, nascida no dia 08/05/1949  aos 76 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 na Igreja católica São João Paulo ll Jardim embaré, rua Fortunato Dovigo,520 dia 05/12/2025 .
 
Era casada com o Sr. Adail dos Santos .
 
Deixa seus filhos ,Alcides, Ronaldo, Eliana, em memória Sydney, Roselene ,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 05/12/2025 às 13:30hs, saindo para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.
 
 

