Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Ana Carolina Ferreira dos Santos

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra . Ana Carolina Ferreira dos Santos na cidade de São Carlos-SP no dia 03/12/2025, nascida no dia 08/05/1949 aos 76 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 na Igreja católica São João Paulo ll Jardim embaré, rua Fortunato Dovigo,520 dia 05/12/2025 .

Era casada com o Sr. Adail dos Santos .

Deixa seus filhos ,Alcides, Ronaldo, Eliana, em memória Sydney, Roselene ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 05/12/2025 às 13:30hs, saindo para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.