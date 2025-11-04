(16) 99963-6036
terça, 04 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento da Sra. Silvandira Camillo da Silva

04 Nov 2025 - 11h28
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra.  Silvandira Camillo da Silva ,na cidade de São Carlos no dia 04/11/2025, nascida no dia 13/04/1943 aos 82 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00  no dia 04/11/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era viúva. Deixa seus filhos Edivaldo, Edson, Carlos, Noras, Netos, Bisnetos, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/11/2025 às 16:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

