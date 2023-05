Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Jose Do Rio Preto-SP, o Inicio do Velório está previsto para as 18:00 horas do dia 26/05/2023.

Faleceu em 26/05/2023 na Cidade de São Carlos-SP, o Sr. Marcelo Fabiano da Silva Goes nascido no dia 17/10/1974 com 48 anos de idade.

Era Casado com a Sra. Andrea Aparecida Pereira.

Deixa seus Filhos, William Pereira Goes, Mariana Pereira Goes, e demais Familiares.

Seu corpo será Transladado para São José Do Rio Preto-SP

O sepultamento dar-se-á no dia 27/05/2023 saindo do velório Prever , para o cemitério Jardim da Paz em São José Do Rio Preto-SP .

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Itararé-SP, o Inicio do Velório está previsto para as 08:00 horas do dia 26/05/2023.

Faleceu em 25/05/2023 na Cidade de Jaú-SP, a Sra. Vera Lúcia Ribeiro Da Silva nascida no dia 20/07/1951 com 71 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para Itararé-SP.

Era Viúva.

Deixa seus Filhos, Walter Ribeiro da Silva, Valkiria Ribeiro Loureiro de Almeida, e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/05/2023 as 17:00 horas saindo do velório Santa Casa, para o cemitério Municipal de Itararé-SP

NOTA DE FALECIMENTO