Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 13:00 horas do dia 19/05/2023.

Faleceu em 19/05/2023 na Cidade de São Carlos, a Sr,Sandra Maria de oliveira nascida no dia 04/07/1950 com 72 anos de idade.

Seu corpo será velado em bebedouro e será trasladado para Bebedouro onde será sepultado cemiterio NS do carmo.

Era viuva.

Deixa seus Filhos karina/katia/karla/Roberto/Daniela

O sepultamento dar-se-á dia 19/05/2023 saindo do velório municipal de Bebedouro ás 16:30 hrs, para o Cemitério Municipal de Bebedouro SP.

NOTA DE FALECIMENTO Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 13:00 horas do dia 19/05/2023. Faleceu em 18/05/2023 na Cidade de São Carlos, a Sr,EURICO JOSÉ PIRES RIBEIRO nascida no dia 04/07/1946 com 76 anos de idade. Seu corpo será velado em Ibaté e será trasladado para São Carlos onde será sepultado cemiterio NS do carmo. Era viuvo. Deixa seus Filhos Alexandre/Edemilson/Adriana Familiares. O sepultamento dar-se-á dia 19/05/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 16:30 hrs, para o Cemitério Municipal de São Carlos SP.

Leia Também