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sábado, 11 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

11 Abr 2026 - 08h44Por Da redação
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Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Ernestina Barbatto Siviero na cidade de Ibaté-SP, no dia 10/04/2026, nascida no dia 23/08/1927 aos 98 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 11/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casada com o Sr.Ezio Siviero [em memorian].

Deixa seus filhos, Benedito, José, Aparecido, Ezio ,demais familiares e amigos. 

O sepultamento dar-se no dia 11/04/2026 às 13:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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