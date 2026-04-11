Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Ernestina Barbatto Siviero na cidade de Ibaté-SP, no dia 10/04/2026, nascida no dia 23/08/1927 aos 98 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 11/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casada com o Sr.Ezio Siviero [em memorian].

Deixa seus filhos, Benedito, José, Aparecido, Ezio ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/04/2026 às 13:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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