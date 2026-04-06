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segunda, 06 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

06 Abr 2026 - 06h12Por Da redação
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Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Claudio Márcio do Nascimento Silva, cidade de Ibaté-SP/SP no dia 05/04/2026, nascido no dia 04/05/1972 aos 54 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 06/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado com Cleide Soares da Cruz Silva.

Deixa seu filho Claudio, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/04/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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