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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Mar 2026 - 18h22Por Da redaÃ§Ã£o
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FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Edilson Aparecido Leite,(Carinhosamente conhecido como Bruxo)cidade de Ibaté-SP/SP no dia 26/03/2026, nascido no dia 23/09/1980 aos 45 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 27/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era solteiro.

Deixa seus demais familiares e amigos. 

O sepultamento dar-se no dia 27/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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