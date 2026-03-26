FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Edilson Aparecido Leite,(Carinhosamente conhecido como Bruxo)cidade de Ibaté-SP/SP no dia 26/03/2026, nascido no dia 23/09/1980 aos 45 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 27/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era solteiro.

Deixa seus demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 27/03/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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