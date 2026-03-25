FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr. Isac Copete,na cidade de Ibaté/SP no dia 26/03/2026, nascido no dia 12/09/1955 aos 70 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 26/03/2026 no velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

Era casado com Sra. Maria Regina Tacin Copete

Deixa seu filhos , Luciana, Everton, Alessandro e demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 26/03/2026 às 16:00hs, saindo do velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

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