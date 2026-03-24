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ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

24 Mar 2026 - 05h56Por Da redaÃ§Ã£o
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FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr. Sebastião Lino ,na cidade de São Carlos/SP no dia 23/03/2026, nascido no dia 02/02/1964 aos 62 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 24/03/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado com Sra. Maria José Donizeti Lino.

Deixa seus filhos Cintia, Michael, julia ( em memorian), demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 24/03/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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