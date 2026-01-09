Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

terezinha -
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Aparecida Coelho Molinari,na cidade de Ibaté-SP/ no dia 09/01/2026, nascido no dia 06/03/1933 aos 92 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 10/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.
Era viúva.
Deixa seus filhos Antonio, Aparecida, Rosangela, Celia, Lucilene, Pedro, Claudineia, Netos, Bisnetos, Tataranetos, Demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 10/01/2026 às 14:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP