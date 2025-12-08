(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

08 Dez 2025 - 06h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Gilberto Carlos Nicolau,na cidade de Ibaté-SP - no dia 07/12/2025, nascido no dia 14/06/1955 aos 70 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 08/12/2025 no  velório municipal  Ibaté/SP.

Era casado com a Sra. Elizabete Ferminiano  Sanches Nicolau.

Deixa seus filhos Aline, Matheus, sua nora Gabriela,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 08/12/2025 às 13:30hs, saindo do  velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário19h03 - 06 Dez 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa
Obituário09h30 - 06 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Francisca Silva Lima
Obituário08h13 - 06 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Francisca Silva Lima

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário17h45 - 05 Dez 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário17h39 - 05 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias