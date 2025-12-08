Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Gilberto Carlos Nicolau,na cidade de Ibaté-SP - no dia 07/12/2025, nascido no dia 14/06/1955 aos 70 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 08/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casado com a Sra. Elizabete Ferminiano Sanches Nicolau.
Deixa seus filhos Aline, Matheus, sua nora Gabriela,demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 08/12/2025 às 13:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.