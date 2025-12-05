Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Francisco Herculano Felicio,na cidade de São Carlos -SP no dia 05/12/2025, nascido no dia 19/03/1934 aos 91 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 06/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com a Sra. Santana Chaves Felicio.

Deixa seus filhos Maria, Cleonice, João,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/12/2025 às 16:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

