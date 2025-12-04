Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Aparecido Francisco Paolozza na cidade de Aparecida do Taboado- MS no dia 03/12/2025, nascido no dia 05/11/1950 aos 75 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 04/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP.

Era casado com a Sra. Deolinda Tomaz Paulozza.

Deixa seus filhos ,Maria ,Marcelo, Marcia,Fernanda ,Rodrigo, Suelem,Ricardo,Rodrigo Miqueias, Rose ( em memorian),demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/12/2025 às 13:30hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também