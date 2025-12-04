(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

04 Dez 2025 - 06h48Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Aparecido Francisco Paolozza na cidade de Aparecida do Taboado- MS no dia 03/12/2025, nascido no dia 05/11/1950  aos 75 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00  no dia 04/12/2025 no  velório municipal  Ibaté/SP.
Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP. 
Era casado com a Sra. Deolinda Tomaz Paulozza.
Deixa seus filhos ,Maria ,Marcelo,  Marcia,Fernanda ,Rodrigo, Suelem,Ricardo,Rodrigo Miqueias, Rose ( em memorian),demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 04/12/2025 às 13:30hs, saindo do  velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

