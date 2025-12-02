(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

02 Dez 2025 - 06h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Orlando de Andrade,na cidade de Ibate-SP no dia 01/12/2025, nascido no dia 04/01/1948  aos 77 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00  no dia 02/12/2025 no  velório municipal  Ibaté/SP.

Era casado com a Sra. Aparecida Lino Andrade. 

Deixa seus filhos Conceição,  Leonice, Jair ,Jurandir ,Nilson,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 02/12/2025 às 13:00hs, saindo do  velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h42 - 02 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário15h07 - 01 Dez 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário13h32 - 01 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h36 - 01 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário08h31 - 01 Dez 2025

Funerária Fernandes informa convite de missa

Últimas Notícias