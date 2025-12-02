Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Orlando de Andrade,na cidade de Ibate-SP no dia 01/12/2025, nascido no dia 04/01/1948 aos 77 anos. O inicio do velório está marcado as 09:00 no dia 02/12/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com a Sra. Aparecida Lino Andrade.

Deixa seus filhos Conceição, Leonice, Jair ,Jurandir ,Nilson,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 02/12/2025 às 13:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

