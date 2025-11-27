Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Paulo Graciano Bento,na cidade de São Carlos-SP no dia 27/11/2025, nascido no dia 30/03/1948 aos 77 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 28/11/2025 no velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casado com Aparecida Donizetti Vicenti Bento.

Deixa seu filho Paulo, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 28/11/2025 às 10:45hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.