Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

quinta, 27 de novembro de 2025
27 Nov 2025 - 16h34Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Paulo Graciano Bento,na cidade de São Carlos-SP no dia 27/11/2025, nascido no dia 30/03/1948 aos 77 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00  no dia 28/11/2025 no  velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.
 
Era casado com Aparecida Donizetti Vicenti Bento.
 
Deixa seu filho Paulo, demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 28/11/2025 às 10:45hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

