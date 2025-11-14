Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Aline Kelly Ferreira de Oliveira, na cidade de Ibaté-SP no dia 13/11/2025, nascida no dia 03/04/1990 aos 35 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 14/11/2025 no velório municipal de Ibaté/SP.
Era casada com Silvano.
Deixa seus filhos Luciana, Larissa, João Miguel, Estephani,demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 14/11/2025 às 16:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.