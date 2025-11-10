(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

10 Nov 2025 - 06h09Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Douglas Gaudêncio, na cidade de Ibaté-SP no dia 09/11/2025, nascido no dia 17/12/1934 aos  90 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00  no dia 10/11/2025 no velório municipal  de Ibaté/SP.

Era viúvo.

Deixa seus filhos Antônio José, José Carlos, Carlos Eduardo,Douglas Junior, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/11/2025 às 14:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

