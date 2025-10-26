(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Out 2025 - 12h45Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.  Jesus Triane ,na cidade de São Carlos no dia 26/10/2025, nascido no dia 06/08/1971 aos 54 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30  no dia 26/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com a sra. Sandra Regina de Oliveira Triane. 

Deixa seus filhos , Maicon, Naiara, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 26/10/2025 às 16:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

