Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Jesus Triane ,na cidade de São Carlos no dia 26/10/2025, nascido no dia 06/08/1971 aos 54 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 26/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com a sra. Sandra Regina de Oliveira Triane.

Deixa seus filhos , Maicon, Naiara, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 26/10/2025 às 16:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

