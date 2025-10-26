(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Out 2025 - 07h01Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Marcos Dyovanny Alves Pereira na cidade de Rio Claro/SP no dia 25/10/2025, nascido no dia 04/06/1998 aos 27 anos. O inicio do velório está marcado as 06:30 no dia 26/10/2025 velório municipal  de Rio Claro-SP.

Era Solteiro,deixa sua mãe Marisa ,seu Irmão ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 26/09/2025 às 10:30hs, saindo do  Velório Municipal de Rio Claro-SP para o Cemitério Municipal São JoãoBatista em Rio Claro -SP.

Últimas Notícias