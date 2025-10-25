(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

25 Out 2025 - 05h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do  jovem Clair Lima  na cidade de São Carlos-SP no dia 24/10/2025, nascido no dia 23/10/1982 aos 43  anos. O inicio do velório está marcado as 07:00  do dia 25/10/2025 velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casado com a jovem Lúcia Helena Gomes da Silva.

Deixa seus filhos  ,Renato ,Maira, Felipe, Samuel, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 25/10/2025 às 11:15hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua de São Carlos/SP.

Leia Também

Nova Funerária informa convite de missa de 7&ordm; dia
Obituário16h00 - 24 Out 2025

Nova Funerária informa convite de missa de 7º dia

Nova Funerária informa convite de missa
Obituário10h59 - 24 Out 2025

Nova Funerária informa convite de missa

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h00 - 23 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário16h24 - 22 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa
Obituário11h14 - 22 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa

Últimas Notícias