Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do jovem Clair Lima na cidade de São Carlos-SP no dia 24/10/2025, nascido no dia 23/10/1982 aos 43 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 do dia 25/10/2025 velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era casado com a jovem Lúcia Helena Gomes da Silva.

Deixa seus filhos ,Renato ,Maira, Felipe, Samuel, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 25/10/2025 às 11:15hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua de São Carlos/SP.

Leia Também