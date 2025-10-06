(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

06 Out 2025 - 15h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Elenice Aparecida Corrial,na cidade de Américo Brasiliense-SP no dia 06/10/2025, nascida no dia 07/03/1961 aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00  no dia 07/10/2025 velório municipal
  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era viúva, deixa seus filhos Douglas, Danayara,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 07/10/2025 às 11:15hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h00 - 06 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário08h50 - 06 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h12 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h11 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia
Segurança12h15 - 05 Out 2025

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia

Últimas Notícias