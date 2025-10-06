Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Elenice Aparecida Corrial,na cidade de Américo Brasiliense-SP no dia 06/10/2025, nascida no dia 07/03/1961 aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 07/10/2025 velório municipal

Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era viúva, deixa seus filhos Douglas, Danayara,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 07/10/2025 às 11:15hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

