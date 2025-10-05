Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do menino, Otávio Henrique da Luz na cidade de Campinas/ SP no dia 05/10/2025, nascido no dia 21/09/2015 aos 10 anos,Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 05/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Deixa seus pais ,Gleiton , Vanessa, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 05/10/2025 às 16:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

