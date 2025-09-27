(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

27 Set 2025 - 09h08Por Jessica Carvalho R.
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Aurora Barbosa na cidade de São Carlos/SP no dia 27/09/2025, nascida no dia 19/11/1932 aos 92 anos.
 
O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 27/09/2025 velório municipal   Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.
 
Deixa seus filhos Eliberto, Marciel, Washigton,  demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 27/09/2025 às 16:30hs, saindo do  Velório Municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

