Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 27/09/2025 velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Deixa seus filhos Eliberto, Marciel, Washigton, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 27/09/2025 às 16:30hs, saindo do Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Aurora Barbosa na cidade de São Carlos/SP no dia 27/09/2025, nascida no dia 19/11/1932 aos 92 anos.