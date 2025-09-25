Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr, Carmo Laercio Costa na cidade de Ibaté/SP no dia 24/09/2025, nascido no dia 02/05/1965 aos 60 anos. O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 25/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.
Era casado com Sra. Ariane Luzia Buzetti.
deixa sua mae Deolinda seus filhos, Keli , Kaique, Kaleu e netos familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 25/09/2025 às 14:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.