quarta, 24 de setembro de 2025
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

24 Set 2025
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem  Nicolas de Oliveira Campos Silva,na cidade de Franca/SP no dia 24/09/2025, nascido no dia 14/11/2000 aos 24 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00  no dia 25/09/2025 velório municipal  de Ituverava/SP.

Seu corpo será trasladado para Ituverava/SP.

Era casado com  Manuela Magalhães Rodrigues Pereira Silva.Deixa  familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 25/09/2025 às 10:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ituverava/SP, para o Cemitério Municipal de Ituverava/SP.

