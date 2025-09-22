Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus comunica o falecimento do sr. João Ferreira Lima, ocorrido na cidade de Ibaté em 22/09/2025, nascido em 08/03/1939, aos 86 anos.

Era casado com Valnice Oliveira Lima.

Deixa os filhos Jonilson, Ronilson, Sérgio, Ana, Jadivan, Eliana, Edna, Jovenilha, demais familiares e amigos.

O início do velório está marcado para as 10h do dia 23/09/2025, no velório municipal de Ibaté/SP.

O sepultamento será realizado no dia 23/09/2025, às 14h, saindo do velório municipal de Ibaté/SP para o cemitério municipal de Ibaté/SP.