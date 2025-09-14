(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

13 Set 2025 - 11h35Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Severina ,na cidade de Ibaté-SP no dia 13/09/2025, nascida no dia 14/02/1941 aos 84 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00  no dia 13/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.
Era casada com Jose Cassiano Inocencio.  Deixa seus filhos Antonio, Emanoel, João, Zelia, Claudia, Claudionor, Josilene, Cicera, Vanderlei, Sueli, Cleide, Jorge Marcos, Laine ,demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 13/09/2025 às 16:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

