Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Severina ,na cidade de Ibaté-SP no dia 13/09/2025, nascida no dia 14/02/1941 aos 84 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00 no dia 13/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casada com Jose Cassiano Inocencio. Deixa seus filhos Antonio, Emanoel, João, Zelia, Claudia, Claudionor, Josilene, Cicera, Vanderlei, Sueli, Cleide, Jorge Marcos, Laine ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 13/09/2025 às 16:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

NOTA DE FALECIMENTO