Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Wagner Alexmovitz,na cidade de São Carlos-SP no dia 10/09/2025, nascido no dia 18/09/1963 aos 62 anos. O inicio do velório está marcado das 10:00 às 14:00 no dia 11/09/2025 velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Deixa seus filhos Leticia, William ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/10/2025 às 14:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua de São Carlos/SP.

Leia Também