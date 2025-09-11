(16) 99963-6036
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

11 Set 2025 - 09h10Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Wagner Alexmovitz,na cidade de São Carlos-SP no dia 10/09/2025, nascido no dia 18/09/1963 aos 62 anos. O inicio do velório está marcado das 10:00 às 14:00  no dia 11/09/2025 velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Deixa seus filhos Leticia, William ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/10/2025 às 14:30hs, saindo do  velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua de São Carlos/SP.

