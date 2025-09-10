Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Osmar Moraschi Junior ,na cidade de São Carlos-SP no dia 09/09/2025, nascido no dia 10/10/1960 aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 14:00 no dia 10/09/2025 no velório Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Deixa seus filhos Diogo Moraschi, Thiago Moraschi ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 17:00hs, saindo do Velório Nossa Senhora do Carmo de São Carlos , para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

