quarta, 10 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

10 Set 2025 - 11h59Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Osmar Moraschi Junior ,na cidade de São Carlos-SP no dia 09/09/2025, nascido no dia 10/10/1960 aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 14:00  no dia 10/09/2025  no velório  Nossa Senhora do Carmo  de São Carlos/SP.

 Deixa seus filhos Diogo Moraschi, Thiago Moraschi ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 17:00hs, saindo do  Velório Nossa Senhora do Carmo  de São Carlos , para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo  de São Carlos/SP.

